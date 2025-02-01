Евродепутат назвал истерикой попытки запретить песню «Сигма бой»
Депутат ЕП Быстров: Глобалисты устраивают истерику из-за песни «Сигма бой»
Исполнительницы хита «Сигма бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / betsy_real
Глобалисты устраивают истерику, пытаясь запретить нашумевшую песню «Сигма бой» в Европе. Такое мнение выразил депутат Европарламента (ЕП) Пётр Быстров.
Депутат ЕП Пётр Быстров назвал истерикой попытки запретить песню «Сигма бой». Видео © Газета «Известия»
«Молодёжь массово делится хорошей поп-песней в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг неё истерику», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Известиями».
Быстров объяснил, что это происходит, так как к глобалистам бумерангом возвращается их собственная ложь. Член ЕП добавил, что на Западе специально замалчиваются глубокие и долгие связи народов России и Украины. По его словам, более 20% граждан Незалежной говорят на русском языке.
Напомним, ранее песню «Сигма бой», которая стала настоящим хитом, раскритиковала немецкий политик Нэла Риль. По её словам, в треке якобы пропагандируются российские идеи. В МИД РФ отметили, что заявления европейских политиков являются безумием и проявлением клинической русофобии. Однако к хиту возникли вопросы и в РФ. В Генпрокуратуру обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц в клипе. При этом депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не устраивать травлю блогершам Бетси и Марии Янковской, которые являются исполнительницами хита. Сам создатель нашумевшего трека Михаил Чертищев заявил, что любое дополнительное внимание к песне лишь играет на руку авторам и исполнителям.