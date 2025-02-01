Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 февраля, 10:22

Евродепутат назвал истерикой попытки запретить песню «Сигма бой»

Депутат ЕП Быстров: Глобалисты устраивают истерику из-за песни «Сигма бой»

Исполнительницы хита «Сигма бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / betsy_real

Исполнительницы хита «Сигма бой». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / betsy_real

Глобалисты устраивают истерику, пытаясь запретить нашумевшую песню «Сигма бой» в Европе. Такое мнение выразил депутат Европарламента (ЕП) Пётр Быстров.

Депутат ЕП Пётр Быстров назвал истерикой попытки запретить песню «Сигма бой». Видео © Газета «Известия»

«Молодёжь массово делится хорошей поп-песней в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг неё истерику», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Известиями».

Быстров объяснил, что это происходит, так как к глобалистам бумерангом возвращается их собственная ложь. Член ЕП добавил, что на Западе специально замалчиваются глубокие и долгие связи народов России и Украины. По его словам, более 20% граждан Незалежной говорят на русском языке.

Автор нашумевшего хита «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз
Автор нашумевшего хита «Сигма бой» увеличил свой доход в 7 раз

Напомним, ранее песню «Сигма бой», которая стала настоящим хитом, раскритиковала немецкий политик Нэла Риль. По её словам, в треке якобы пропагандируются российские идеи. В МИД РФ отметили, что заявления европейских политиков являются безумием и проявлением клинической русофобии. Однако к хиту возникли вопросы и в РФ. В Генпрокуратуру обратились представители движения «Сорок сороков» из-за откровенного танца школьниц в клипе. При этом депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не устраивать травлю блогершам Бетси и Марии Янковской, которые являются исполнительницами хита. Сам создатель нашумевшего трека Михаил Чертищев заявил, что любое дополнительное внимание к песне лишь играет на руку авторам и исполнителям.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Европарламент
  • Мировая политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar