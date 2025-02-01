«Молодёжь массово делится хорошей поп-песней в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг неё истерику», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Известиями».

Быстров объяснил, что это происходит, так как к глобалистам бумерангом возвращается их собственная ложь. Член ЕП добавил, что на Западе специально замалчиваются глубокие и долгие связи народов России и Украины. По его словам, более 20% граждан Незалежной говорят на русском языке.