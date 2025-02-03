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Регион
3 февраля, 09:24

В управляющей компании ЖК «Алые паруса» отказались комментировать взрыв

Управляющая компания, которая обслуживает жилой комплекс «Алые паруса» в Москве, решила не комментировать взрыв, унёсший жизнь одного человека. Пресс-служба в разговоре с РИА «Новости» просто отказалась от комментариев.

«Без комментариев», — сказали представители управляющей компании.

Руководитель московского СК Стрижов выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»
Руководитель московского СК Стрижов выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Сегодня утром в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, как минимум три человека получили ранения, один из них скончался. Уголовное дело уже возбуждено. Предполагается, что целью нападения являлся Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Life.ru опубликовал список пострадавших. Основной версией случившегося считается заказное убийство с применением радиоуправляемого взрывного устройства.

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Life.ru

Наталья Афонина
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