В управляющей компании ЖК «Алые паруса» отказались комментировать взрыв
Управляющая компания, которая обслуживает жилой комплекс «Алые паруса» в Москве, решила не комментировать взрыв, унёсший жизнь одного человека. Пресс-служба в разговоре с РИА «Новости» просто отказалась от комментариев.
«Без комментариев», — сказали представители управляющей компании.
Сегодня утром в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве произошел взрыв. По предварительным данным, как минимум три человека получили ранения, один из них скончался. Уголовное дело уже возбуждено. Предполагается, что целью нападения являлся Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Life.ru опубликовал список пострадавших. Основной версией случившегося считается заказное убийство с применением радиоуправляемого взрывного устройства.
Life.ru