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3 февраля, 09:25

Соседи спасли истекающего кровью основателя батальона «Арбат» в первые секунды после взрыва

SHOT: Жители ЖК «Алые паруса» спасли Саркисяна в первые минуты после покушения

Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна сразу после взрыва в ЖК «Алые паруса» начали спасать местные жители. В первые минуты после покушения люди кинулись к нему, чтобы наложить жгут и остановить кровотечение, сообщает SHOT.

В настоящее время основатель батальона лежит в реанимации. Саркисяну оторвало часть ноги, он находится в коме.

В управляющей компании ЖК «Алые паруса» отказались комментировать взрыв
В управляющей компании ЖК «Алые паруса» отказались комментировать взрыв

Сегодня утром в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв. По предварительной информации, как минимум трое человек получили ранения, один из них скончался. Уголовное дело уже возбуждено. Предполагается, что целью атаки был Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Life.ru опубликовал список пострадавших. Основной версией происшествия считается заказное убийство с использованием радиоуправляемого взрывного устройства.

Наталья Афонина
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