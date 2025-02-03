Соседи спасли истекающего кровью основателя батальона «Арбат» в первые секунды после взрыва

Основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна сразу после взрыва в ЖК «Алые паруса» начали спасать местные жители. В первые минуты после покушения люди кинулись к нему, чтобы наложить жгут и остановить кровотечение, сообщает SHOT.