Соседи спасли истекающего кровью основателя батальона «Арбат» в первые секунды после взрыва
SHOT: Жители ЖК «Алые паруса» спасли Саркисяна в первые минуты после покушения
Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна сразу после взрыва в ЖК «Алые паруса» начали спасать местные жители. В первые минуты после покушения люди кинулись к нему, чтобы наложить жгут и остановить кровотечение, сообщает SHOT.
В настоящее время основатель батальона лежит в реанимации. Саркисяну оторвало часть ноги, он находится в коме.
Сегодня утром в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв. По предварительной информации, как минимум трое человек получили ранения, один из них скончался. Уголовное дело уже возбуждено. Предполагается, что целью атаки был Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Life.ru опубликовал список пострадавших. Основной версией происшествия считается заказное убийство с использованием радиоуправляемого взрывного устройства.