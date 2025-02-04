Евгению Беркович*, осуждённую за оправдание терроризма, отправили в колонию
Суд по делу режиссёра Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук* в Москве. Фото © AP/TASS
Режиссёра Евгению Беркович*, осуждённую на 5 лет и 7 месяцев лишения свободы за оправдание терроризма в связи с постановкой пьесы «Финист ясный сокол», начали этапировать в колонию. У близких пока нет информации о её точном месте назначения.
Группа поддержки драматурга Светланы Петрийчук* добавила, что им пока не известна такая информация.
В конце декабря апелляционный военный суд смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, а Петрийчук* — до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима и запретил им вести страницы в интернете на три года.
По решению апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание о том, что преступление было совершено группой лиц, а также прояснил ситуацию с тем, кто разместил видео с чтением пьесы на YouTube.
Напомним, что уголовные дела об оправдании терроризма против этих деятелей искусства были возбуждены из-за их постановки «Финист — Ясный сокол». В центре сюжета спектакля находятся женщины, ставшие жёнами радикальных исламистов и переехавшие с ними в Сирию. Спектакль был представлен в рамках программы Russian Case на фестивале «Золотая маска» в 2021 году. 4 мая 2023 года Беркович* и Петрийчук* были арестованы, а весной 2024 года Росфинмониторинг включил их в список террористов и экстремистов. 8 июля суд приговорил режиссёра и сценаристку к шести годам лишения свободы. Позже приговоры были незначительно смягчены.
* Находятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.