Евгению Беркович*, осуждённую за оправдание терроризма, отправили в колонию

Режиссёра Евгению Беркович*, осуждённую на 5 лет и 7 месяцев лишения свободы за оправдание терроризма в связи с постановкой пьесы «Финист ясный сокол», начали этапировать в колонию. У близких пока нет информации о её точном месте назначения.

Группа поддержки драматурга Светланы Петрийчук* добавила, что им пока не известна такая информация.

В конце декабря апелляционный военный суд смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, а Петрийчук* — до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима и запретил им вести страницы в интернете на три года.

По решению апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание о том, что преступление было совершено группой лиц, а также прояснил ситуацию с тем, кто разместил видео с чтением пьесы на YouTube.