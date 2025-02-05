«Горя и скорби нет»: Эксперт по лжи оценил видео Седоковой после похорон Тиммы

Эксперт по лжи и языку жестов, профайлер, блогер и автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко прокомментировал первое видео певицы Анна Седоковой после похорон бывшего мужа Яниса Тиммы. По словам специалиста, артистка не врёт, когда говорит, что проживает тяжёлый период в жизни, а в её поведении прослеживаются жесты бегства. Слова профайлера приводит «Радио 1 ».

Первое видео Седоковой после похорон бывшего. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

«Действительно, тяжёлый период. И поза, и жесты, и интонация голоса, и оговорка — всё об этом говорит, но я думаю, что какого-то горя и скорби нет. На лице это не проявляется. Но то, что ей сейчас тяжело, это видно», — поделился Анищенко.

По его мнению, певица на видео сидит в самой ресурсной позе для человека — эмбриональной. Также артистка постоянно смотрит вниз, что говорит о печали и тяжёлой ситуации. Эксперт подметил и отдёргивающие жесты и жесты бегства. Так, у Седоковой прослеживается движение черепашьей головы — она «вдавливается в плечи», что говорит о грузе проблем.