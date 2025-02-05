«Горя и скорби нет»: Эксперт по лжи оценил видео Седоковой после похорон Тиммы
«Радио 1»: Эксперт по лжи Анищенко заметил жесты бегства в видео Седоковой
Анна Седокова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Эксперт по лжи и языку жестов, профайлер, блогер и автор книги «Ложь под микроскопом» Илья Анищенко прокомментировал первое видео певицы Анна Седоковой после похорон бывшего мужа Яниса Тиммы. По словам специалиста, артистка не врёт, когда говорит, что проживает тяжёлый период в жизни, а в её поведении прослеживаются жесты бегства. Слова профайлера приводит «Радио 1 ».
Первое видео Седоковой после похорон бывшего. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
«Действительно, тяжёлый период. И поза, и жесты, и интонация голоса, и оговорка — всё об этом говорит, но я думаю, что какого-то горя и скорби нет. На лице это не проявляется. Но то, что ей сейчас тяжело, это видно», — поделился Анищенко.
По его мнению, певица на видео сидит в самой ресурсной позе для человека — эмбриональной. Также артистка постоянно смотрит вниз, что говорит о печали и тяжёлой ситуации. Эксперт подметил и отдёргивающие жесты и жесты бегства. Так, у Седоковой прослеживается движение черепашьей головы — она «вдавливается в плечи», что говорит о грузе проблем.
Анищенко уверен, что артистка избегает всякого упоминания ситуаций с экс-мужем и трагедии в целом. Она испытывает сильные и неприятные эмоции, в чём не лукавит.
Ранее Седокова в первом видео после похорон Тиммы рассказала о худшем этапе в жизни. По её словам, всё это время она «пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше». Напомним, что в декабре 2024 года в центре Москвы был найден мёртвым Янис Тимма. Родственники и друзья баскетболиста считают, что к его смерти может быть причастна бывшая жена. Их смущает, что на момент своей смерти спортсмен оказался в бедственном положении. В Латвии возбуждено уголовное дело по данному факту. Однако Следственные органы России подтвердили, что Тимма сам расстался с жизнью.