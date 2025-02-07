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7 февраля, 08:01

В Совбезе пообещали наказать виновных в преступных приказах на Украине против россиян

Замсекретаря СБ Гребенкин: Авторы преступных приказов в Киеве понесут наказание 

Совет безопасности России (Совбез) координирует работу по привлечению к ответственности всех, кто на Украине отдавал и исполнял приказы по использованию оружия большой поражающей силы против российских мирных жителей. Такое заявление сделал заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.

«В аппарате Совета безопасности РФ отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооружёнными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации», — подчеркнул замсекретаря СБ в беседе с журналистами.

Гребенкин дополнил, что в рамках СБ и его рабочих органов проводится координация деятельности правоохранительных органов. По его словам, это направлено на то, чтобы перед правосудием предстали все, кто отдавал и исполнял преступные приказы.

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А ранее Life.ru писал, что 1 февраля ВСУ атаковали школу-интернат в Судже Курской области. В здании укрывались мирные жители, не успевшие покинуть зону боевых действий. Обстрел вёлся из Сумской области Украины. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отдавшего преступный приказ командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН осудить удар украинской армии по школе-интернату в Судже. В Кремле назвали чудовищной провокацией атаку ВСУ по учебному заведению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
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