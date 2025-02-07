В Совбезе пообещали наказать виновных в преступных приказах на Украине против россиян

Совет безопасности России (Совбез) координирует работу по привлечению к ответственности всех, кто на Украине отдавал и исполнял приказы по использованию оружия большой поражающей силы против российских мирных жителей. Такое заявление сделал заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.

«В аппарате Совета безопасности РФ отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооружёнными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации», — подчеркнул замсекретаря СБ в беседе с журналистами.