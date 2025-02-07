В Совбезе пообещали наказать виновных в преступных приказах на Украине против россиян
Замсекретаря СБ Гребенкин: Авторы преступных приказов в Киеве понесут наказание
Совет безопасности России (Совбез) координирует работу по привлечению к ответственности всех, кто на Украине отдавал и исполнял приказы по использованию оружия большой поражающей силы против российских мирных жителей. Такое заявление сделал заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
«В аппарате Совета безопасности РФ отмечают участившиеся в последние дни случаи применения вооружёнными формированиями Украины бесчеловечных методов ведения войны с использованием оружия большой поражающей силы против беззащитных мирных граждан, в том числе детей, уничтожения жилых домов и социальных объектов в приграничных с Украиной регионах Российской Федерации», — подчеркнул замсекретаря СБ в беседе с журналистами.
Гребенкин дополнил, что в рамках СБ и его рабочих органов проводится координация деятельности правоохранительных органов. По его словам, это направлено на то, чтобы перед правосудием предстали все, кто отдавал и исполнял преступные приказы.
А ранее Life.ru писал, что 1 февраля ВСУ атаковали школу-интернат в Судже Курской области. В здании укрывались мирные жители, не успевшие покинуть зону боевых действий. Обстрел вёлся из Сумской области Украины. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении отдавшего преступный приказ командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН осудить удар украинской армии по школе-интернату в Судже. В Кремле назвали чудовищной провокацией атаку ВСУ по учебному заведению.
Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank