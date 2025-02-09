Серябкина назвала заслуженной номинацию Юры Борисова на «Оскар»

Российская певица, автор песен Ольга Серябкина поделилась мнением об игре Юры Борисова в фильме «Анора» и его номинации на «Оскар». Также поэтесса призналась, что планирует снять клип с участием актёра, и даже подготовила текст песни.

«Смотрела фильм, считаю, это заслужено. Юра потрясающий актёр. Это актёр, которому не нужно иметь большое количество страстных монологов, чтобы заметили его игру. Ему не нужно много слов, чтобы передать огромную палитру ощущений», — сказала Серябкина.

Серябкина о роли Борисова в фильме «Анора». Видео © Life.ru

Также у Серябкиной спросили, как она оценивает шансы Борисова на победу на «Оскаре». На что артистка призналась, что она всецело болеет за Юру Борисова.