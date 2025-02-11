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Регион
11 февраля, 11:12

Стала известна цель визита посла США в МИД России

Захарова: Рябков провёл в МИД РФ запланированную встречу с послом США Трейси

Посол США Линн Трейси посетила МИД России для запланированной встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Рябков провёл запланированную встречу с послом США. Она была посвящена деятельности загранучреждений», — отметила дипломат.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что посол США в РФ Линн Трейси посетила МИД России. Причины её визита во внешнеполитическое ведомство не назывались.

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Напомним, в сентябре 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. А в апреле 2018 года представителям США удалось попасть на территорию резиденции генерального консула РФ в Сиэтле, после чего они взломали замок на двери. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Штатов рейдерским захватом. 24 апреля сотрудники закрытого российского генконсульства в Сиэтле покинули город. Позднее посол РФ в США счёл действия Вашингтона в отношении генконсульства антироссийскими и очень недружественными. В Кремле недавно, что США не принимали решения о возвращении РФ захваченной дипсобственности.

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Life.ru

Николай Рюмин
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