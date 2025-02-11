Стала известна цель визита посла США в МИД России

Посол США Линн Трейси посетила МИД России для запланированной встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Рябков провёл запланированную встречу с послом США. Она была посвящена деятельности загранучреждений», — отметила дипломат.