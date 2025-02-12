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12 февраля, 10:40

Песков не стал комментировать возможность нового обмена между Россией и США

В Кремле не стали комментировать намёки президента США Дональда Трампа о возможном скором обмене заключёнными из России и Америки. Позицию Москвы выразил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Мне по этой теме нечего сказать», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос на брифинге.

Трамп анонсировал освобождение ещё одного американца, но сохранил интригу
Трамп анонсировал освобождение ещё одного американца, но сохранил интригу

Ранее Белый дом сообщил об освобождении в РФ американца, осуждённого за контрабанду наркотиков. Экс-дипломата Марка Фогеля в 2022 году осудили на 14 лет колонии. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что РФ отнеслась к Штатам «очень хорошо», пойдя на такой шаг. Прилетев на родину, экс-заключённый принялся целовать землю.

Напомним, что предыдущий обмен заключёнными состоялся 1 августа. Он прошёл между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией. В РФ прибыли отбывавший пожизненный срок в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Около трапа их лично встретил президент России Владимир Путин.

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Life.ru

Александр Юнашев
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