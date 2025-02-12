Песков не стал комментировать возможность нового обмена между Россией и США

В Кремле не стали комментировать намёки президента США Дональда Трампа о возможном скором обмене заключёнными из России и Америки. Позицию Москвы выразил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что предыдущий обмен заключёнными состоялся 1 августа. Он прошёл между Россией, США, Германией, Белоруссией и Словенией. В РФ прибыли отбывавший пожизненный срок в Германии Вадим Красиков, а также Роман Селезнёв, Владислав Клюшин, Артём и Анна Дульцевы, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Вадим Конощёнок, которых обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Около трапа их лично встретил президент России Владимир Путин.