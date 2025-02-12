Лавров: США объявили об освобождении американца Фогеля, но у РФ другой подход
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал освобождение американца Марка Фогеля в обмен на россиянина. По его словам, РФ отличается подходом к подобным вопросам от США. Вашингтон сразу заявил об освобождении Фогеля, но Россия предпочитает соблюдать договорённости о конфиденциальности для эффективной дипломатии.
«Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. <...> Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас всё-таки другой подход к договорённостям, которые достигаются», — отметил министр.
Лавров уточнил, что в последние недели задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Представитель Кремля отвечал, что контакты с США есть и продолжаются.
Глава МИД России назвал освобождение американца «продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются». Он подчеркнул, что Москва предпочитает соблюдать договорённости о конфиденциальности для эффективной дипломатии.
Напомним, что ранее стало известно об освобождении экс-дипломата Марка Фогеля, осуждённого в РФ на 14 лет за наркотики. Позже выяснилось, что американца освободили в обмен на россиянина, находящего в заключении в США. По словам президента США Дональда Трампа, РФ «очень хорошо» отнеслась к Америке, вернув Фогеля на родину. Американец целовал землю, когда приземлился в Штатах, и сразу встретился с республиканцем. Хозяин Белого дома также анонсировал освобождение ещё одного гражданина США, осуждённого за рубежом.
Life.ru