Лавров: США объявили об освобождении американца Фогеля, но у РФ другой подход

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал освобождение американца Марка Фогеля в обмен на россиянина. По его словам, РФ отличается подходом к подобным вопросам от США. Вашингтон сразу заявил об освобождении Фогеля, но Россия предпочитает соблюдать договорённости о конфиденциальности для эффективной дипломатии.

«Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. <...> Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас всё-таки другой подход к договорённостям, которые достигаются», — отметил министр.

Лавров уточнил, что в последние недели задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Представитель Кремля отвечал, что контакты с США есть и продолжаются.