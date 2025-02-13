ХАМАС согласился освободить новую группу заложников в рамках сделки с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с посредниками из Египта по поводу договора с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом говорится в материале газеты The Jerusalem Post.

Издание со ссылкой на египетский источник пишет, что сделка между ХАМАС и Израилем остаётся в силе в её первоначальном виде в обмен на гуманитарную помощь и топливо. Поставки в Газу назначен на 13 февраля. Сразу после исполнения данной части договора, ХАМАС обязуется объявить имена трёх заложников, которые будут освобождены в субботу.