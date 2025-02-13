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Регион
13 февраля, 06:15

ХАМАС согласился освободить новую группу заложников в рамках сделки с Израилем

JPost: ХАМАС достиг соглашения с посредниками о продолжении сделки по Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС достигло соглашения с посредниками из Египта по поводу договора с Израилем о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом говорится в материале газеты The Jerusalem Post.

Издание со ссылкой на египетский источник пишет, что сделка между ХАМАС и Израилем остаётся в силе в её первоначальном виде в обмен на гуманитарную помощь и топливо. Поставки в Газу назначен на 13 февраля. Сразу после исполнения данной части договора, ХАМАС обязуется объявить имена трёх заложников, которые будут освобождены в субботу.

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Напомним, в январе стороны пришли к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Согласно договору, его участники обязаны совершить поэтапный обмен пленными – 1890 палестинцев в обмен на 34 заложника ХАМАС. 8 февраля были освобождены три израильских заложника. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала ужасающим внешний вид освобождённых людей. Однако уже 10 февраля палестинское движение заявило, что Израиль не выполняет свою часть сделки, что может привести к разрыву соглашения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Мария Любицкая
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