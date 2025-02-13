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Регион
13 февраля, 18:49

Путин поручил проверить состояние танкерного флота после ЧП в Чёрном море

Президент России Владимир Путин дал указание провести проверку состояния танкерного флота до 1 июня и предпринять шаги для улучшения его безопасности. Эта информация размещена на официальном сайте Кремля. Поручение было выдано на фоне инцидентов с крушением танкеров в Чёрном море в конце 2024 года.

«Правительству РФ при участии Генпрокуратуры провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов», — говорится в одном из пунктов документа.

Путин потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута в Чёрном море и подъём танкеров
Путин потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута в Чёрном море и подъём танкеров

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разрезало волнами в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около трёх тысяч тонн мазута, который уничтожил пляжи и экосистему. Экологи предупреждают, что до начала пляжного сезона полностью очистить побережье Анапы не удастся. В феврале там произошёл новый выброс мазута. Кроме того, недавно в Ленинградской области ко дну пошёл ещё один танкер. К счастью, на этот раз удалось избежать разлива нефтепродуктов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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