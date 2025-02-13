Путин поручил проверить состояние танкерного флота после ЧП в Чёрном море

Президент России Владимир Путин дал указание провести проверку состояния танкерного флота до 1 июня и предпринять шаги для улучшения его безопасности. Эта информация размещена на официальном сайте Кремля. Поручение было выдано на фоне инцидентов с крушением танкеров в Чёрном море в конце 2024 года.

«Правительству РФ при участии Генпрокуратуры провести проверку технического состояния судов танкерного флота, принять меры, направленные на повышение их безопасности, и при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов», — говорится в одном из пунктов документа.