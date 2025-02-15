Отравившего коллегу ртутью жителя Москвы заключили под стражу
Жителя Москвы, который из ревности отравил коллегу слойкой со ртутью, заключили под стражу. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.
Обвиняемый признал вину в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также мужчина просил суд не заключать его под стражу, но его уговорам не вняли. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест её вместе со ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — приводит ведомство слова фигуранта.
Напомним, 11 февраля стало известно, что в Москве двое работавших вместе мужчин — Дмитрий и Сергей — были госпитализированы в НИИ имени Н.В. Склифосовского с отравлением ртутью. Изначально подозрения пали на пекарню «Мельница» и магазин «Дикси», где были произведены и куплены ядовитые пирожки, но в ходе расследования выяснился неожиданный поворот: у одного из пострадавших — Дмитрия — не нашли в организме ртути, а его показания выглядели неубедительно. Выяснилось, что он приревновал коллегу к 24-летней девушке, работавшей вместе с ними, к которой они оба прониклись симпатией. Дмитрий сам добавил ртуть в выпечку и предложил её Сергею. Пострадавший остаётся в больнице.
Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ