Отравившего коллегу ртутью жителя Москвы заключили под стражу

Жителя Москвы, который из ревности отравил коллегу слойкой со ртутью, заключили под стражу. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Обвиняемый признал вину в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Также мужчина просил суд не заключать его под стражу, но его уговорам не вняли. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.