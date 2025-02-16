США морем доставили союзнику первую партию авиабомб MK-84 после снятия запрета Байдена
В Израиль доставлена партия тяжёлых авиабомб MK-84 после снятия запрета США
После снятия американским президентом Дональдом Трампом в конце января запрета на поставку тяжелых авиабомб MK-84, Израиль получил партию данных боевых снарядов. Бомбы, вес каждой из которых более 900 кг (2000 фунтов), были доставлены морем и выгружены в порту Ашдод. Об этом сообщили в израильском министерстве обороны.
«Партия тяжёлых авиабомб, недавно одобренная правительством США, был получена и выгружена в Израиле. Судно, перевозящее тяжёлые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и было разгружено в порту Ашдода», — доложили в ведомстве.
После прибытия судна боеприпасы разгрузили в десятки грузовиков, которые развезли бомбы на базы ВВС Израиля.
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