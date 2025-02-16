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16 февраля, 08:22

США морем доставили союзнику первую партию авиабомб MK-84 после снятия запрета Байдена

В Израиль доставлена партия тяжёлых авиабомб MK-84 после снятия запрета США

После снятия американским президентом Дональдом Трампом в конце января запрета на поставку тяжелых авиабомб MK-84, Израиль получил партию данных боевых снарядов. Бомбы, вес каждой из которых более 900 кг (2000 фунтов), были доставлены морем и выгружены в порту Ашдод. Об этом сообщили в израильском министерстве обороны.

«Партия тяжёлых авиабомб, недавно одобренная правительством США, был получена и выгружена в Израиле. Судно, перевозящее тяжёлые боеприпасы MK-84, пришвартовалось и было разгружено в порту Ашдода», — доложили в ведомстве.

После прибытия судна боеприпасы разгрузили в десятки грузовиков, которые развезли бомбы на базы ВВС Израиля.

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Ранее сообщалось об освобождении россиянина Алексея Труфанова, который находился плену палестинских радикалов почти 500 дней. В посольстве Израиля контролировали ситуацию с освобождением гражданина РФ. После освобождения Труфанова МИД еврейского государства опубликовал кадры встречи мужчины с семьёй. Освобождённый из Газы гражданин РФ получил новый российский паспорт из рук посла Анатолия Викторова.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Ольга Сливченко
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