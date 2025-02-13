Посол рассказал о состоянии находящегося в заложниках у ХАМАС россиянина
Посол Израиля Гальперин сообщила, что удерживаемый ХАМАС россиянин Труфанов жив
Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ
Израиль знает, что находящийся в заложниках радикальной палестинской группировки ХАМАС россиянин Александр Труфанов жив. Об этом сообщила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин.
«Россиянин Труфанов жив, его по-прежнему должны освободить на первом этапе сделки», — приводит ТАСС слова дипломата.
Напомним, что в январе стороны пришли к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Согласно договору, его участники обязаны совершить поэтапный обмен пленными. 8 февраля были освобождены три израильских заложника. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала ужасающим внешний вид освобождённых людей. Однако уже 10 февраля палестинское движение заявило, что Израиль не выполняет свою часть сделки, что может привести к разрыву соглашения. В списке заложников ХАМАС также числится россиянин Александр Труфанов.