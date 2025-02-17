Моргенштерну* исполнилось 27 лет: 5 советов, как рэперу спасти душу и не попасть в «Клуб 27»

Давным-давно в далёкой-далёкой галактике никому не известный панк-ютубер из Уфы решил, что никогда больше не будет работать на обычных работах и набил себе тату в виде цифры 666 прямо над бровью, сразу же похваставшись этим перед мамой. Спустя годы этот панк стал известным на всю страну рэпером – иноагентом Моргенштерном* и оказался в реабилитационном центре для людей с зависимостями от запрещённых веществ. Выздоровление музыканта проходит нормально, он ведёт из рехаба стримы и даже порадовал нас рок-альбомом на 14 февраля: видимо, вернулся к корням.

Мы немногим ранее писали, что музыканта подозревают в сделке с дьяволом. Так это или нет — знает лишь сам Алишер*, однако сейчас он и без всякой магии находится в весьма уязвимом состоянии. В этом материале мы дадим несколько советов не только ему, но и всем личностям с расстройствами и зависимостями, как не уподобиться легендарному рокеру Курту Кобейну или вокалисту группы «Химера» Эдику Старкову и не пополнить ряды звёзд из «Клуба 27».

Продолжайте пить антидепрессанты, даже если это скучно

Моргенштерн* стал пить антидепрессанты в 26, а многие начинают и того раньше. Фото © VK / MORGENSHTERN

В рехабе Моргенштерн* проходит терапию антидепрессантами, и на его месте мы были бы рады этому. Потому что ежедневные уколы большими дозами нейролептиков, которые практикуются во многих тематических клиниках, — это гораздо неприятнее. Но после привольной жизни рэперу не нравится даже такая «лайтовая» терапия, о чём он и спел в одной из песен из нового альбома. В любом случае антидепрессанты дарят нам то, чего не может подарить ни одна запрещёнка: душевный покой и эмоциональную стабильность. Многих эти препараты буквально вытягивали с того света.

Никакой запрещёнки или фармы — даже в целях похудения

Кажется, Моргенштерн* увлёкся запрещёнкой достаточно давно. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © VK / MORGENSHTERN

Данная информация проходит по классу слухов, но злые языки поговаривают, что в момент переезда из Уфы за лучшей жизнью рэпер увлёкся запрещёнкой и поэтому стремительно скинул лишние пару кило, которые были отчётливо видны даже на том видео столетней давности, где он набивает себе тату на лице. Кстати, в рехабе Алишер* свёл это тату: серьёзные проблемы в жизни делают человека суеверным. А таковых проблем у него в последние три года навалом: это и эмиграция в страны, где он не является суперзвездой, и последствия развода, и разборки с бывшими коллегами… Во время путешествия по Европе Моргенштерн* чем только не зарабатывал: однажды он продавал фотографии с самим собой туристам на улицах Праги.

Не стоит связываться с теми, кто по гороскопу Рак

Хотя у знаков зодиака Рак и Водолей хорошая совместимость, самый лютый скандал у Водолея Моргенштерна* был с Раком по гороскопу. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Да, у Раков хорошая совместимость с Водолеями по гороскопу, но всегда бывают исключения. Отношения Моргенштерна* с Артёмом Клюшиным — подтверждение. Рэпер пришёл к всероссийскому успеху после знакомства с продюсером Slava Marlow, известным своим характерным вокалом стиля фальцет, который действует на некоторых людей примерно так же, как звук ножа, скрежещущего по стеклу. Потом, уже в Москве, Алишер* и Славик познакомились с пиар-директором Артёмом, человеком непростой судьбы. На одном из стримов рэпер признался, что скандал с иноагентством и переездом из России мог «подстроить» именно Артём. Клюшин — Рак по гороскопу, и мы не думаем, что это совпадение. Рождённые под знаком Рака иногда могут быть опасными интриганами.

Открытые отношения — это не православно

Переживаем за отношения Дилары и Моргенштерна* больше, чем за свои. Фото © VK / Дилара Зинатуллина

Особого внимания заслуживают отношения Алишера* с его любимой девушкой и дамой сердца Диларой. Пара уже ненадолго расставалась в 2019 году — после первой попытки Моргенштерна* открыть их отношения. После эпидемии ковида в 2020 году молодые люди поняли, что жизнь у них одна, заново сошлись и спустя год поженились. Рэпер ожидаемо оказался проблемным супругом, поэтому после ряда загулов и даже измен Дилара потеряла терпение и подала на развод. Алишер* переживал разрыв очень тяжело: начал с удвоенной силой пить и употреблять и даже приезжал к любимой на квартиру что-то кричать под дверью. Развязку этой истории мы можем наблюдать прямо сейчас, когда Моргенштерн* уже почти полгода покидает стены лечебницы для зависимых только для того, чтобы съездить поработать на студию. Это роднит его с классиком русского рэпа Гуфом: тот тоже попал в рехаб в 2024, а в конце девяностых посидел полгода в Бутырке.

Не держите всё в себе. При первых признаках помешательства обращайтесь к специалистам

Моргенштерну* может потребоваться долгая психотерапия, чтобы расправиться со своими проблемами. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

То, что у Моргенштерна* проблемы с ментальным здоровьем, близкие замечали ещё задолго до того, как он попал в рехаб. Лечение рэпер откладывал до последнего. Понятное дело: напряжённый рабочий график и бурная личная жизнь просто не оставляли времени на то, чтобы заняться своим здоровьем. Для того чтобы пережить этот «переходный возраст музыканта», то есть 27 лет, придётся уделить своему ментальному и физическому состоянию как можно больше внимания. Долгие периоды грусти, во время которых хочется погрузиться в пучину вредных привычек, навязчивые идеи, тревога из-за предполагаемой или воображаемой слежки — всё это поводы обратиться к специалистам. Начать можно с простой психотерапии, но, если она не поможет, стоит сходить на приём к грамотному психиатру, который подберёт адекватную ситуации схему лечения.