Москва слезам не верит: Политолог объяснил, почему нагоняй ЕС от Вэнса — не повод расслабляться
Политолог Киселёв: Не верьте слезам Хойгсена, переговоры с США будут трудными
Россия не должна строить ложных надежд из-за критики, которой вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг Евросоюз во время Мюнхенской конференции по безопасности, чем довёл руководителя мероприятия Кристофа Хойсгена до слёз. Как предупреждает политолог Матвей Киселёв, переговоры с американской делегацией будут непростыми.
«Если переговоры и состоятся, то они будут крайне болезненными для всех сторон», — заявил он в беседе с «Царьградом».
По словам эксперта, лидеры ЕС, и не рассчитывавшие на приход к власти в США президента Дональда Трампа, оказались ошарашены жёсткостью риторики его заместителя. Вопреки ожиданиям большинства западных лидеров, Вэнс не стал критиковать Россию, а устроил разнос собственным союзникам, поставив под сомнение их приверженность идеалам демократии, способность выживать и отвечать на внешние вызовы, что стало для европейцев сокрушительным ударом.
Лидеры Евросоюза попытались объединиться и ответить на претензии вице-президента Штатов, отметил Киселёв, но пока всё это остаётся вне практической плоскости, если не считать расплакавшегося Хойгсена. Для России, впрочем, никаких прикладных изменений это не несёт, кроме того, что тон в отношении нашей страны впервые за долгое время изменился с хамского на приемлемый, добавил эксперт. При этом политики и дипломаты ЕС по-прежнему упорствуют в том, чтобы кровопролитный конфликт на Украине продолжался. И хотя о реальных позитивных сдвигах сейчас преждевременно было бы говорить, стремлению к миру президента США Дональда Трампа стоит отдать должное.
Показательной в этой ситуации является реакция властей Украины и Владимира Зеленского. Те упорствуют в своём курсе и, как и раньше, готовы воевать до последнего украинца. Поэтому, если переговоры всё же состоятся, они будут крайне болезненными для всех сторон, а также потребуют искренней доброй воли, компромиссов, готовности принимать разные точки зрения и искоренить изначальные причины конфликта, подытожил политолог.
Напомним, 61-я конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Россия на ней представлена не была. Но удар пришёл откуда не ждали: вице-президент Джей Ди Вэнс устроил настоящую «прожарку» Евросоюзу, раскритиковав европейских политиков за цензуру, отмену выборов, миграционный кризис. После этого председатель конференции по безопасности в Мюнхене Кристоф Хойгсен расплакался во время церемонии закрытия форума. Он заявил, что общие ценности трансатлантического союза «перестали быть общими» после выступления Джей Ди Вэнса.
А сегодня в Эр-Рияде начались переговоры российской и американской делегаций по конфликту на Украине. Россию представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Со стороны Штатов в переговорах участвуют государственный секретарь Марко Рубио, советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
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