Москва слезам не верит: Политолог объяснил, почему нагоняй ЕС от Вэнса — не повод расслабляться

Россия не должна строить ложных надежд из-за критики, которой вице-президент США Джей Ди Вэнс подверг Евросоюз во время Мюнхенской конференции по безопасности, чем довёл руководителя мероприятия Кристофа Хойсгена до слёз. Как предупреждает политолог Матвей Киселёв, переговоры с американской делегацией будут непростыми.

«Если переговоры и состоятся, то они будут крайне болезненными для всех сторон», — заявил он в беседе с «Царьградом».

По словам эксперта, лидеры ЕС, и не рассчитывавшие на приход к власти в США президента Дональда Трампа, оказались ошарашены жёсткостью риторики его заместителя. Вопреки ожиданиям большинства западных лидеров, Вэнс не стал критиковать Россию, а устроил разнос собственным союзникам, поставив под сомнение их приверженность идеалам демократии, способность выживать и отвечать на внешние вызовы, что стало для европейцев сокрушительным ударом.

Лидеры Евросоюза попытались объединиться и ответить на претензии вице-президента Штатов, отметил Киселёв, но пока всё это остаётся вне практической плоскости, если не считать расплакавшегося Хойгсена. Для России, впрочем, никаких прикладных изменений это не несёт, кроме того, что тон в отношении нашей страны впервые за долгое время изменился с хамского на приемлемый, добавил эксперт. При этом политики и дипломаты ЕС по-прежнему упорствуют в том, чтобы кровопролитный конфликт на Украине продолжался. И хотя о реальных позитивных сдвигах сейчас преждевременно было бы говорить, стремлению к миру президента США Дональда Трампа стоит отдать должное.

Показательной в этой ситуации является реакция властей Украины и Владимира Зеленского. Те упорствуют в своём курсе и, как и раньше, готовы воевать до последнего украинца. Поэтому, если переговоры всё же состоятся, они будут крайне болезненными для всех сторон, а также потребуют искренней доброй воли, компромиссов, готовности принимать разные точки зрения и искоренить изначальные причины конфликта, подытожил политолог.