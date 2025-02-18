«Жаль парня»: Звёздный адвокат высказался о трагедии с бывшим мужем Седоковой

Звёздный адвокат Сергей Жорин высказался о трагедии, которая произошла с экс-супругом певицы Анны Седоковой латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Специалист отметил, что ему жаль молодого спортсмена, и подчеркнул, что подобные ситуации происходят в обществе, и это очень плохо.

«Очень жаль парня. Произошла трагедия, это очень грустно. И, к сожалению, подобные ситуации происходят в обществе, и это очень плохо. Нужно всячески стараться это всё предотвращать. Кого-то обвинять в этой ситуации, не зная внутренних обстоятельств, тоже будет неправильно», — сказал Жорин в беседе с порталом «Страсти».