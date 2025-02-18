«Жаль парня»: Звёздный адвокат высказался о трагедии с бывшим мужем Седоковой
Адвокат Жорин — о гибели Яниса Тиммы: Это трагедия, очень жаль парня
Звёздный адвокат Сергей Жорин высказался о трагедии, которая произошла с экс-супругом певицы Анны Седоковой латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Специалист отметил, что ему жаль молодого спортсмена, и подчеркнул, что подобные ситуации происходят в обществе, и это очень плохо.
«Очень жаль парня. Произошла трагедия, это очень грустно. И, к сожалению, подобные ситуации происходят в обществе, и это очень плохо. Нужно всячески стараться это всё предотвращать. Кого-то обвинять в этой ситуации, не зная внутренних обстоятельств, тоже будет неправильно», — сказал Жорин в беседе с порталом «Страсти».
Адвокат отметил, что даже в такой печальной ситуации не обошлось без людей, которые нашли повод попиариться, что лично он считает большой подлостью. Жорин также прокомментировал слухи о том, что и у него самого якобы был роман с экс-солисткой группы «ВИА Гра», подтвердив, что действительно знаком с певицей, но сплетни на этот счёт не выдерживают никакой критики.
Напомним, Янис Тимма был найден мёртвым в центре российской столицы 17 декабря. Следствие пришло к выводу, что он наложил на себя руки. Правоохранители Латвии, где родился спортсмен, проводят собственное расследование и не исключают, что случившееся имеет криминальную подоплёку. А родственники и близкие покойного подозревают, к его гибели могла иметь отношение Анна Седокова. На днях певица дала первый после трагического происшествия концерт, назвав это выступление невероятно сложным.
ТАСС / Игорь Генералов / Дмитрий Голубович