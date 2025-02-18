Грушко: РФ ждёт, что США детально изложат позицию Трампа по Украине в Эр-Рияде
Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, чего ожидает Россия от переговоров в Эр-Рияде. По его словам, Москва ждёт, что американская делегация детально изложит позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию на переговорах в Саудовской Аравии.
«Мы знаем позицию Трампа (по Украине, — Прим. Life.ru). Сегодня она будет изложена в деталях, как мы предполагаем, нашим представителям, которые назначены президентом РФ (Владимиром Путиным для ведения переговоров, — Прим. Life.ru)», — отметил дипломат.
Тем временем утренняя часть переговоров России и США в Эр-Рияде уже завершилась, участники перешли к рабочему ланчу. После они вернутся за стол переговоров на завершающую сессию, а затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщается с прессой. Напомним, что Россию представляют Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В американской делегации состоят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Стороны намерены обсудить восстановление двусторонних отношений, организацию переговоров президентов, а также урегулирование ситуации на Украине.
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