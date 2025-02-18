Грушко: РФ ждёт, что США детально изложат позицию Трампа по Украине в Эр-Рияде

Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, чего ожидает Россия от переговоров в Эр-Рияде. По его словам, Москва ждёт, что американская делегация детально изложит позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию на переговорах в Саудовской Аравии.