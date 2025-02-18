Ушаков: РФ и США обсуждали сближение позиций
Во время переговоров в Эр-Рияде делегации России и США поднимали вопрос сближения позиций обеих стран. Однако пока трудно говорить, что это на самом деле происходит. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков (член российской делегации).
«Пока трудно сказать, что [позиции РФ и США] сближаются, но разговор об этом был», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Переговоры продлились 4,5 часа.
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