Ушаков: РФ и США обсуждали сближение позиций

Во время переговоров в Эр-Рияде делегации России и США поднимали вопрос сближения позиций обеих стран. Однако пока трудно говорить, что это на самом деле происходит. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков (член российской делегации).