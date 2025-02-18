«Зачем это будет всё лежать»: Путин поручил поднять затонувшие нефтетанкеры в Чёрном море

В ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин выступил с призывом к поднятию затонувших танкеров в Чёрном море. По его словам, эти суда не должны представлять угрозу в виде мины замедленного действия.

«Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет всё лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там ещё дырки появятся. Надо думать, как поднять всё то, что на дне лежит ещё», — заявил Путин после доклада вице-премьера РФ Виталия Савельева по ситуации с ликвидацией последствий ЧП.