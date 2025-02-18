«Зачем это будет всё лежать»: Путин поручил поднять затонувшие нефтетанкеры в Чёрном море
Путин поручил поднять затонувшие нефтетанкеры в Чёрном море
В ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин выступил с призывом к поднятию затонувших танкеров в Чёрном море. По его словам, эти суда не должны представлять угрозу в виде мины замедленного действия.
«Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет всё лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там ещё дырки появятся. Надо думать, как поднять всё то, что на дне лежит ещё», — заявил Путин после доклада вице-премьера РФ Виталия Савельева по ситуации с ликвидацией последствий ЧП.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В море попало около трёх тысяч тонн мазута, который нанёс огромный вред пляжам и экосистеме. Верхняя часть кормы «Волгонефти-239» полностью демонтирована. Работы по её очистке завершились. 1488 тонн нефтепродуктов было вывезено менее чем за неделю. Во время судебного заседания владелец судна заявил, что причиной происшествия стала ветроволновая нагрузка, превышающая прочностные характеристики корпуса танкера.
Оперштаб Краснодарского края