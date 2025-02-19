«Нужны тропики»: Поляки начали сбор денег на покупку Гавайев
Zrzutka: В Польше собирают деньги на покупку Гавайев в ответ на планы Трампа
Жители Польши начали собирать деньги на покупку Гавайев в ответ на планы американского президента Дональда Трампа приобрести Гренландию. Цель установили — один миллион злотых (около 23 миллиона рублей), указано на сайте популярной в Польше платформы по сбору средств Zrzutka.
По словам организаторов сбора, данной суммы вполне должно хватить на покупку американского штата. Поляки предложили включить Гавайи в состав республики на правах 17-го воеводства. Организаторы сбора не планируют менять название штата. Они хотят «выкупить Гавайи и присоединить их к Польше как Гавайское воеводство».
«Гавайи – наше новое воеводство. Польше нужны тропики», – указано в описании к сбору.
В описании к сбору говорится, что людей вдохновил Трамп, который захотел купить Гренландию. По словам организаторов, поляки, которые являются «амбициозной нацией», стоят большего. Они предложили представить, что Гавайи станут курортной экономической зоной Польши.
Напомним, что ещё до своего вступления в должность президент США говорил о намерении присоединить Канаду и Гренландию. В январе Трамп пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которая отказалась продавать остров. Американский лидер уверен, что США в итоге «получат своё», и Гренландия станет частью страны. В то же время в МИД Дании заявили, что американский президент не сможет заполучить желаемый «трофей». Кроме того, страна выдвинула альтернативную идею.