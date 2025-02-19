«Нужны тропики»: Поляки начали сбор денег на покупку Гавайев

Жители Польши начали собирать деньги на покупку Гавайев в ответ на планы американского президента Дональда Трампа приобрести Гренландию. Цель установили — один миллион злотых (около 23 миллиона рублей), указано на сайте популярной в Польше платформы по сбору средств Zrzutka.

По словам организаторов сбора, данной суммы вполне должно хватить на покупку американского штата. Поляки предложили включить Гавайи в состав республики на правах 17-го воеводства. Организаторы сбора не планируют менять название штата. Они хотят «выкупить Гавайи и присоединить их к Польше как Гавайское воеводство».

«Гавайи – наше новое воеводство. Польше нужны тропики», – указано в описании к сбору.