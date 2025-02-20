«Сдаст союзников»: В Европе напуганы следующими шагами Трампа
Эксперт Матюшин: Трамп ради достижения своих целей сдаст европейских союзников
Сегодняшняя риторика лидеров ЕС указывает на то, что они отошли от угара, охватившего Европу в период правления бывшего президента США Джо Байдена. Европейские лидеры постепенно осознают, что их американский коллега Дональд Трамп уготовил для них такую же судьбу, как и для Украины. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
По его словам, Трамп ради достижения своих целей сдаст европейских союзников так же, как и Украину.
«Это говорит о том, что европейские страны постепенно отходят от угара, в котором они находились при Байдене. Уже понятно, что Америка на пути к достижению своих целей сдаст не только Украину, но и своих западных союзников», — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее Макрон испытал досаду после шагов Путина с Трампом к миру и дал Зеленскому обещание. Политик созвал саммит европейских лидеров по Украине, однако передумал посылать французских солдат на Украину. Тем не менее, Макрон заявил, что готов говорить с Путиным. Он также высказался о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Тем временем в Белом доме анонсировали встречу с участием Макрона и Стармера в Вашингтоне.
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