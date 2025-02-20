Сегодняшняя риторика лидеров ЕС указывает на то, что они отошли от угара, охватившего Европу в период правления бывшего президента США Джо Байдена. Европейские лидеры постепенно осознают, что их американский коллега Дональд Трамп уготовил для них такую же судьбу, как и для Украины. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.

По его словам, Трамп ради достижения своих целей сдаст европейских союзников так же, как и Украину.