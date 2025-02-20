Украина не согласна признать потерю территорий, но готова на демилитаризацию

Украина вряд ли согласится официально признать потерю территорий в рамках мирного соглашения, хотя допускается возможность определенной демилитаризации. Об этом информирует The Economist со ссылкой на киевских чиновников.

Минимальные условия, которые Украина готова принять, включают поддержание связей с западными армиями, продолжение поставок оружия и финансовой помощи, а также ввод иностранных миротворческих сил.