Украина не согласна признать потерю территорий, но готова на демилитаризацию
The Economist: Украина вряд ли признает потерю территорий в рамках мирной сделки
Украина вряд ли согласится официально признать потерю территорий в рамках мирного соглашения, хотя допускается возможность определенной демилитаризации. Об этом информирует The Economist со ссылкой на киевских чиновников.
Минимальные условия, которые Украина готова принять, включают поддержание связей с западными армиями, продолжение поставок оружия и финансовой помощи, а также ввод иностранных миротворческих сил.
Предметом торга, по данным издания, может стать уровень демилитаризации. Здесь Киев готов пойти на некоторые уступки.
Ранее СМИ сообщили, что европейские страны рассматривают возможность отправить до 100 тысяч военных на Украину, однако единого мнения на этот счёт нет, из-за чего между ними продолжается ругань. Польша и Франция уже заявили, что не будут никуда посылать своих миротворцев.
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