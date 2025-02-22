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Регион
22 февраля, 19:04

«Сумасшествие»: Военный эксперт объяснил, почему Украина никогда не вступит в НАТО

Эксперт Калинкин считает невозможным вступление Украины в НАТО

Никто всерьёз не прорабатывает вопросы, связанные со вступлением Украины в НАТО. Присоединение Киева к альянсу невозможно ни политически, ни технически, уверен военный эксперт Алексей Калинкин.

«Если даже в сумасшедшем забытьи представить, что политически принятие Украины в военный блок НАТО кто-то в альянсе попытается продавить, то тут придётся проговорить техническую составляющую. Чтобы соответствовать членству в НАТО, Киев должен выполнить ряд условий. А они не могут быть выполнены», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

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Напомним, ранее генсек НАТО сделал заявление по вступлению Украины. Марк Рютте подчеркнул, что членство страны в альянсе якобы никогда не было условием для заключения мира. По его словам, речь шла лишь о необходимости гарантий безопасности для Киева. В свою очередь, Владимир Зеленский потребовал армию в 1,5 млн человек, если страны не примут и даже призвал построить «другое НАТО» прямо на Украине. Тем не менее Россия растолковала США свою позицию по Украине в альянсе.

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Зеленский объявил Путина самым влиятельным членом НАТО
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hodim

Борис Эльфанд
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