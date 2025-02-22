«Сумасшествие»: Военный эксперт объяснил, почему Украина никогда не вступит в НАТО

Никто всерьёз не прорабатывает вопросы, связанные со вступлением Украины в НАТО. Присоединение Киева к альянсу невозможно ни политически, ни технически, уверен военный эксперт Алексей Калинкин.

«Если даже в сумасшедшем забытьи представить, что политически принятие Украины в военный блок НАТО кто-то в альянсе попытается продавить, то тут придётся проговорить техническую составляющую. Чтобы соответствовать членству в НАТО, Киев должен выполнить ряд условий. А они не могут быть выполнены», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».