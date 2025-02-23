Киев сегодня отправит в США делегацию во главе с Ермаком
Украинская делегация во главе с Ермаком отправится на встречу с США 23 февраля
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отправится с министром экономики Украины Юлией Свириденко на переговоры с США сегодня, 23 февраля. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление главы офиса.
Ермак сообщил о предстоящих переговорах во время форума «Украина. Год 2025». На мероприятии присутствует военно-политическое руководство Незалежной.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп потребовал от Киева возместить все вложенные Штатами средства редкоземельными металлами на 500 миллиардов долларов. Владимир Зеленский сначала согласился, но затем дал «заднюю». Отметим, что большую часть территории, где находятся важные ископаемые, сейчас контролирует Россия. В итоге глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную им сделку. Позднее выяснилось, что договор между США и Украиной будет подписывать не глава киевского режима.
ТАСС / EPA / IDA MARIE ODGAARD