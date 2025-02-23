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23 февраля, 14:35

Грузия собирается принять законы против «глубинного государства»

Премьер Кобахидзе: Грузия хочет принять законы против «глубинного государства»

В парламент Грузии внесли законопроекты, нацеленные на обеспечение безопасности страны и противодействие «глубинному государству». Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Это, по сути, пакет мер против «глубинного государства». Нам нужно защищать безопасность нашей страны, включая законодательство, и этому служит каждый из законопроектов, которые были внесены в парламент», — подчеркнул политик в беседе с журналистами.

По его словам, это касается также закона о прозрачности, где требуется ещё большая чёткость в целях полной защиты национальной безопасности Грузии. Ранее в парламент поступил законопроект об иноагентах, являющейся точной копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). На следующей неделе парламентарии начнут рассматривать документ.

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Напомним, что парламент Грузии принял резонансный закон об иноагентах 14 мая. Перед этим в стране шли массовые протесты, которые заканчивались стычками с правоохранителями. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась противостоять нововведению и наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Gutkovskiy

Дарья Нарыкова
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