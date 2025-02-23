Грузия собирается принять законы против «глубинного государства»
Премьер Кобахидзе: Грузия хочет принять законы против «глубинного государства»
В парламент Грузии внесли законопроекты, нацеленные на обеспечение безопасности страны и противодействие «глубинному государству». Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Это, по сути, пакет мер против «глубинного государства». Нам нужно защищать безопасность нашей страны, включая законодательство, и этому служит каждый из законопроектов, которые были внесены в парламент», — подчеркнул политик в беседе с журналистами.
По его словам, это касается также закона о прозрачности, где требуется ещё большая чёткость в целях полной защиты национальной безопасности Грузии. Ранее в парламент поступил законопроект об иноагентах, являющейся точной копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). На следующей неделе парламентарии начнут рассматривать документ.
Напомним, что парламент Грузии принял резонансный закон об иноагентах 14 мая. Перед этим в стране шли массовые протесты, которые заканчивались стычками с правоохранителями. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пыталась противостоять нововведению и наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.
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