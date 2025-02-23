Грузия собирается принять законы против «глубинного государства»

В парламент Грузии внесли законопроекты, нацеленные на обеспечение безопасности страны и противодействие «глубинному государству». Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Это, по сути, пакет мер против «глубинного государства». Нам нужно защищать безопасность нашей страны, включая законодательство, и этому служит каждый из законопроектов, которые были внесены в парламент», — подчеркнул политик в беседе с журналистами.