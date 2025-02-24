«Безоговорочно»: Рэпер Natan раскрыл, что оставит супруге после развода

Рэпер Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) сообщил, что в случае развода он готов оставить своей супруге Анастасии Шевцовой и детям всё совместно нажитое имущество, так как для его комфортной жизни не требуется много. Кроме того, в ближайшие годы он намерен приобрести участок земли, на котором планирует построить дом.

«Безоговорочно, всё отдам супруге. <...> Потому что мне будет хватать четверти своего заработка, чтобы двигаться и развиваться. Всё остальное я отдаю и буду продолжать отдавать жене и детям. <...> В моих планах в ближайшие годы построить дом. На себя я его оформлять точно не собираюсь», — заявил Natan на подкасте «НеДудь».