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Регион
24 февраля, 10:39

«Безоговорочно»: Рэпер Natan раскрыл, что оставит супруге после развода

Рэпер Natan пообещал отдавать три четверти своей зарплаты жене в случае развода

Рэпер Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) сообщил, что в случае развода он готов оставить своей супруге Анастасии Шевцовой и детям всё совместно нажитое имущество, так как для его комфортной жизни не требуется много. Кроме того, в ближайшие годы он намерен приобрести участок земли, на котором планирует построить дом.

«Безоговорочно, всё отдам супруге. <...> Потому что мне будет хватать четверти своего заработка, чтобы двигаться и развиваться. Всё остальное я отдаю и буду продолжать отдавать жене и детям. <...> В моих планах в ближайшие годы построить дом. На себя я его оформлять точно не собираюсь»,заявил Natan на подкасте «НеДудь».

Звездой громкого скандала рэпер стал после участия в съёмках шоу «Звёзды в джунглях», где закрутил роман сразу с двумя участницами — блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. В Сеть утекли секс-видео, после чего музыкант публично извинился. Однако Анастасия Швецова заявила, что решила расстаться с супругом ещё до шоу. А совсем недавно Natan через соцсети объявил жене, что намерен её вернуть. У супругов, напомним, двое детей.

Семейная драма Натана: жена опровергла слухи о возвращении рэпера в семью
Семейная драма Натана: жена опровергла слухи о возвращении рэпера в семью
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Telegram / NATANONLINE

Мария Любицкая
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