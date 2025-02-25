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25 февраля, 18:10

Белый дом грозится исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз»

FT: Правительство США обсуждает исключение Канады из альянса «Пять глаз»

В Белом доме обсуждают вопрос об исключении Канады из западного разведывательного альянса «Пять глаз». По мнению старшего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро, это помогло бы побудить канадское правительство к борьбе с нелегальными мигрантами, которые перебираются на территорию Штатов, пишет газета Financial Times.

Вместе с США и Канадой в альянс входят Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. На протяжении многих лет союз «Пять глаз» служит важной сетью для обмена разведывательными данными на международной арене. Штаты и их союзники активно делятся секретной информацией и координируют свои действия. Ярким примером этих тесных разведывательных отношений является станция «Пайн-Гэп» в Центральной Австралии, находящаяся под управлением ЦРУ. Как отреагировал на предложение об исключении Канады президент США Дональд Трамп пока неизвестно.

«Хотя Канада и Новая Зеландия предоставляют наименьшее количество разведывательной информации в группе, исключение любого члена вызовет критику со стороны других союзников, а также со стороны сотрудников разведки в Вашингтоне и за его пределами», — подчёркивает FT.

Напомним, что Трамп недоволен проблемой нелегальных мигрантов из Канады. Он пригрозил, что страна станет 51-м штатом США, если проблема не будет решена. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что угрозы . Трампа сделать Канаду 51-м штатом являются реальными, и одна из причин этого кроется в наличии богатых ресурсов страны. Вскоре президент США объявил о введении пошлин в размере 25% на некоторые товары и 10% на энергоресурсы соседей. В ответ Канада ввела пошлины на американские товары. Пока же стороны заморозили эту меру.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Полина Никифорова
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