Белый дом грозится исключить Канаду из разведывательного альянса «Пять глаз»

В Белом доме обсуждают вопрос об исключении Канады из западного разведывательного альянса «Пять глаз». По мнению старшего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро, это помогло бы побудить канадское правительство к борьбе с нелегальными мигрантами, которые перебираются на территорию Штатов, пишет газета Financial Times.

Вместе с США и Канадой в альянс входят Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. На протяжении многих лет союз «Пять глаз» служит важной сетью для обмена разведывательными данными на международной арене. Штаты и их союзники активно делятся секретной информацией и координируют свои действия. Ярким примером этих тесных разведывательных отношений является станция «Пайн-Гэп» в Центральной Австралии, находящаяся под управлением ЦРУ. Как отреагировал на предложение об исключении Канады президент США Дональд Трамп пока неизвестно.