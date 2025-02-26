Турции предложили восстановить Украину после завершения СВО в 2025 году

Украина отправила Турции документы с проектами по восстановлению страны в 2025 году. Киев предложил Анкаре поучаствовать в восстановлении государства после достижения мирного соглашения, сообщает турецкая газета Türkiye. Тендеры на реализацию проектов планируется объявить в апреле-мае.

В досье включили проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и водоснабжения. Киев выделил в качестве ключевого приоритета модернизацию таможенных пунктов на автодорогах, а также возведение новых постов. Украинская сторона акцентировала внимание на необходимости разработки общенациональной системы платных автомагистралей.