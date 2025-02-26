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Регион
26 февраля, 06:59

Турции предложили восстановить Украину после завершения СВО в 2025 году

Türkiye: Украина передала Турции досье с проектами для восстановления страны

Украина отправила Турции документы с проектами по восстановлению страны в 2025 году. Киев предложил Анкаре поучаствовать в восстановлении государства после достижения мирного соглашения, сообщает турецкая газета Türkiye. Тендеры на реализацию проектов планируется объявить в апреле-мае.

«Контакты по восстановлению Украины, некоторые регионы которой сильно пострадали во время войны, ускорились. В то время как Украина передала турецкой стороне досье на проекты, запланированные на 2025 год, в апреле и мае будут объявлены тендеры на срочные проекты», — говорится в публикации.

В досье включили проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и водоснабжения. Киев выделил в качестве ключевого приоритета модернизацию таможенных пунктов на автодорогах, а также возведение новых постов. Украинская сторона акцентировала внимание на необходимости разработки общенациональной системы платных автомагистралей.

В Турции не против членства Украины в НАТО, но есть нюанс
В Турции не против членства Украины в НАТО, но есть нюанс

Напомним, что ранее Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Эрдоганом. Он улетел в Стамбул прямо во время переговоров России и США. Политики обсудили украинский конфликт в закрытом режиме. Такая поездка стала спасением для главы киевского режима, он решил укрыться под крылом турецкого лидера. Сам Эрдоган расстроился, что переговоры провели в Эр-Рияде, а не Стамбуле. Он изначально предлагал принять делегации РФ и США у себя.

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Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha

Наталья Афонина
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