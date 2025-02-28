Огромный алабай перепрыгнул через забор и начал терзать 9-летнего мальчика

В городе Завитинске Амурской области собака породы алабай перепрыгнула через забор частного дома и покусала 9-летнего мальчика. Несовершеннолетнего отвезли в больницу с переломами. От пса школьника спас хозяин собаки, теперь он должен выплатить ребёнку компенсацию морального вреда.