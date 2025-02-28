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Регион
28 февраля, 09:24

Огромный алабай перепрыгнул через забор и начал терзать 9-летнего мальчика

В Амурской области алабай покусал 9-летнего ребёнка, возбуждено уголовное дело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSokolov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSokolov

В городе Завитинске Амурской области собака породы алабай перепрыгнула через забор частного дома и покусала 9-летнего мальчика. Несовершеннолетнего отвезли в больницу с переломами. От пса школьника спас хозяин собаки, теперь он должен выплатить ребёнку компенсацию морального вреда.

«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело. Кроме того, прокуратура района в суд предъявила исковое заявление о взыскании с собственника животного компенсации морального вреда, причиненного ребенку», указали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Ранее Life.ru рассказывал о череде нападений собак на детей. Так, в адлерском селе Лесном два хаски буквально сожрали школьнику лицо. Отец ребёнка рассказал, что он ждал мальчика у машины, в момент инцидента его рядом не было. Мальчик в больнице Краснодара в тяжёлом состоянии. А в Екатеринбурге ротвейлер атаковал мать с пятилетним ребёнком. Женщина получила травмы, закрывая сына собственным телом. В Орске же за пять дней агрессивные собаки напали на восьмерых человек, включая троих детей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин неоднократно поручал предоставить доклад по расследованию дела.

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Полина Никифорова
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