А вы точно православный святой? Всё, что мы знаем о псоглавом мученике Христофоре

Во II или в III веке нашей эры в Ливии (или Ханаане) родился один человек. В те годы Римская империя вела тяжёлую военную кампанию в Мармарике — области, исторически населённой берберами, коренным населением Северной Африки. Этот человек попал в ходе кампании в плен. Римляне дали ему имя Репревус — «отверженный, осуждённый, дурной». Несмотря на репутацию, Репревуса взяли на службу в Римский легион. Он с другими берберами служил в третьей когорте под управлением римского клана Валериев. О том, каким удивительным образом сложилась его жизнь, расскажем в материале.

Кем был святой Христофор?

Святой Христофор был просто обычным «чилловым парнем», который служил в легионе Римской империи. Фото © Wikipedia

Как становится понятно по началу истории, святой Христофор принадлежал к древнему народу берберов. Это коренной народ Северной Африки, принявший ислам во времена пророка Мухаммеда. Берберы — конечно, не самоназвание, а адаптация любимого ругательства греков и римлян — слова «варвары». Сами они называли себя ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵣⵗ, что произносилось как «амахаг» и переводилось как «свободный человек». Именно амахагом и был святой Христофор, пока не попал в римский плен.

Рабом в Риме он не стал, но и полностью свободным его назвать тоже было нельзя: Репревус служил в легионе. Всё это время он был христианином, а веру принял ещё до крещения. Однажды на него напал римлянин по имени Вакх только за то, что Репревус был христианином, но тот не стал «давать сдачи» — вытерпел муки как настоящий праведник, терпеливо и спокойно. Впрочем, Христофор-Репревус был под два метра ростом и отличался дурным нравом. Возможно, в случае драки он мог просто убить Вакха — и сам это понимал. А убийство — запретное для христиан действие.

Почему его изображают с собачьей головой?

Святого Христофора изображают с пёсьей головой по двум причинам. Фото © Wikipedia / Hartmann Schedel

А ещё у святого Христофора вместо лица была пёсья морда. До сих пор непонятно, почему его так изображают. Некоторые античные источники утверждают, что в то время все берберы были народом с пёсьими головами. Если вы видели современных берберов, в это трудно будет поверить. Но легенды о народе псоглавцев в античности были, и они были очень древними: вы можете своими глазами увидеть фреску, на которой с представителями собакоголового народа воюет Александр Македонский. Возможно, на эти легенды повлиял египетский бог мумификации Анубис: его традиционно рисовали с головой шакала.

Но есть и другая версия о том, почему на плечах святого Христофора красовалась собачья мордочка. Репревус был очень красивым, поэтому за ним постоянно бегало множество женщин. Для римского легионера это, во-первых, неудобно: толпы поклонниц мешают выполнять боевые задачи. Во-вторых, для христианина это ещё и неприятно, крамольно и греховно: верующему надо изо всех сил бороться с соблазнами. В какой-то момент Христофор не выдержал и попросил у Бога подарить ему вместо красивого человеческого лица пёсью морду. Господь внял его молитвам, и поклонницы отстали. Квадроберы тогда были не в моде.

Житие святого Христофора у православных

Православные христиане могут поделиться самым достоверным житием святого Христофора. Фото © Wikipedia

Святой Христофор почитается как в православии, так и в католичестве, но его житие сильно различается в версиях западной и восточной церквей. У нас Христофор — уроженец Ливии. Именно по православному житию он служил в легионе под именем Репревуса, будучи христианином, был за это бит, а потом отправлен лично к императору Децию Траяну на аудиенцию в сопровождении 200 воинов. В пути Господь сотворил множество чудес для Репревуса: в его руке расцвёл жезл, путники смогли накормиться мизерным количеством хлебов, а солдаты уверовали в Бога и приняли крещение вместе с будущим мучеником.

После крещения Репревус сменил имя на Христофор. Ангелы подарили ему дар ликийского языка — так, святой стал проповедовать веру в Иисуса Христа среди древнего народа Малой Азии, восходящего корнями к троянцам. Император Траян пытался совратить Христофора хитростью: прислал к тому двух блудниц, но после встречи с псоглавцем девушки сами уверовали в христианство, за что были мучимы и казнены. Христофора в итоге поймали: святого посадили в раскалённый медный ящик, но там он чувствовал себя как у Христа за пазухой. Христофора долго не могли казнить, так как он был очень выносливым.

Житие святого Христофора у католиков

Католики превратили житие святого Христофора в сказку. Фото © Wikipedia / Orazio Gentileschi - 1

Католики рассказывают свою версию жития святого Христофора. Во-первых, они считают, что мученик был римлянином. Иногда его называют именем Офферо и говорят, что родился святой в Ханаане. А история Христофора выглядит у католиков как богатырская сказка. Офферо был силачом-великаном огромного роста и находился в поисках самого сильного правителя, чтобы поступить к нему на службу. Сначала это был римский император, но силач понял: тот боится дьявола. Тогда Офферо пошёл на службу к дьяволу, но испугал его крестом и понял, что дьявол — слабак. После этого великан пришёл к отшельнику и спросил, чем он мог бы служить людям. Праведник предложил Офферо переносить людей через реку на своей спине.

Однажды великану в качестве «клиента» попался мальчик, который на середине реки стал настолько тяжёлым, что чуть не утопил их обоих. Этим мальчиком был Иисус Христос. Он крестил Офферо прямо в той же реке, и с тех пор у великана было новое имя — Христофор. Вскоре после крещения он поразил всех чудом: воткнул в землю мёртвую ветку, а та превратилась в плодоносящее дерево. За это чудо Христофора заточили в темницу, где он принял мученическую смерть. Кстати, Эразм Роттердамский был против почитания святого Христофора.

Мощи и почитание святого Христофора

От святого Христофора остались мощи, а ещё он — покровитель моряков. Фото © Wikipedia

В XVII веке архидиакон Павел Алеппский писал, что был в Москве и принимал там участие в чине омовения мощей святого Христофора. Всех поразило, что у мученика действительно была собачья голова. По мнению католиков, всё было совсем не так: сначала мощи Христофора отправились в Константинополь, оттуда — в хорватский город Раб. В 1075 году на город напали викинги, но мощи Христофора, которые поместили на стены замка, их прогнали. Останки святого до сих пор находятся в городе Рабе, реликварий с черепом можно найти в церкви св. Юстина. А в Италии за гигантский зуб святого Христофора веками выдавали зуб гиппопотама.

Стоит отметить, что в православии Христофор изображается псоглавым. Святейший синод хотел запретить эту иконографию в 1722 году, но потерпел поражение. Люди хотели поклоняться святому с пёсьей головой и отстояли это право. Посмотреть на Христофора можно на фреске в Успенском монастыре города Свияжска, в церкви Николая Чудотворца посёлка Ныроб в Пермском крае, в Ярославле и в Макарьевском монастыре в Нижегородской области. В музеях на иконы Христофора можно посмотреть в Череповце, Вологде и Ростове. День памяти Христофора у нас проходит 22 мая, то есть 9 мая по старому стилю.