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1 марта, 11:45

На Западе оценили крах Зеленского после баловства с Байденом

Bloomberg: Для избалованного Байденом Зеленского всё подошло к концу

Бывший президент США Джо Байден избаловал Владимира Зеленского, посему адекватные беседы с нынешним лидером Дональдом Трампом приводят к истерикам со стороны изнеженного главы режима. Об этом пишет Bloomberg.

«По мнению человека, знакомого с позицией администрации, президентство Джо Байдена избаловало его, заставив ожидать, что американский народ продолжит финансировать войну. По словам этого человека, для Зеленского всё кончено», — пишет агентство.

После перепалки Зеленского и Трампа украинцы начали собирать деньги на ядерное оружие
После перепалки Зеленского и Трампа украинцы начали собирать деньги на ядерное оружие

Напомним, что перепалка Зеленского с Трампом произошла 28 февраля, когда украинец приехал на встречу с хозяином Белого дома. Трамп уличил главаря киевского режима в неблагодарности за оказанную помощь, а экс-комик настаивал, что Киеву не нужно прекращения огня. Закончилось всё тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено после скандала. Трамп приказал рассмотреть возможность прекращения помощи Киеву.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Николай Рюмин
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