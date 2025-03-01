Бывший президент США Джо Байден избаловал Владимира Зеленского, посему адекватные беседы с нынешним лидером Дональдом Трампом приводят к истерикам со стороны изнеженного главы режима. Об этом пишет Bloomberg.

«По мнению человека, знакомого с позицией администрации, президентство Джо Байдена избаловало его, заставив ожидать, что американский народ продолжит финансировать войну. По словам этого человека, для Зеленского всё кончено», — пишет агентство.