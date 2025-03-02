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2 марта, 15:34

«Час расплаты»: В Крыму объяснили, с чем связаны частые истерики Зеленского

Константинов: Для Зеленского настал час расплаты за все преступления

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме показали, что для главаря киевского режима наступил час расплаты за все преступления. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Константинов добавил, что США начали проявлять дистанцию в отношении Зеленского, и это только начало расплаты. По его словам, экс-комик по полной ответит за национальную трагедию, к которой он привёл Украину и её жителей.

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Напомним, что 28 февраля между американским лидером и экс-комиком произошёл конфликт. Хозяин Белого дома уличил главу киевского режима в неблагодарности за переданную помощь, а Зеленский настаивал, что Украине не нужно прекращения огня. В итоге он психанул и досрочно покинул Белый дом, отменив пресс-конференцию. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено после перепалки. В Совфеде РФ отметили, что часы пребывания Зеленского у власти начали обратный отсчёт.

Дарья Нарыкова
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