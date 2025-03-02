Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме показали, что для главаря киевского режима наступил час расплаты за все преступления. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — приводит РИА «Новости» слова политика.