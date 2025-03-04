Вэнс адресовал важное послание Зеленскому после стычки с Трампом и сенатором Грэмом*

Владимир Зеленский растерял всех своих самых убеждённых сторонников военной помощи после перепалки с президентом США Дональдома Трампом, поэтому ему нужно срочно сесть за стол переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который стал непосредственным участником скандала в овальном кабинете, обратив внимание на призыв сенатора Линдси Грэма* к главе киевского режима уйти в отставку.