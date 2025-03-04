Вэнс адресовал важное послание Зеленскому после стычки с Трампом и сенатором Грэмом*
Вэнс заявил Зеленскому о потере союзников и призвал сесть за стол переговоров
Владимир Зеленский растерял всех своих самых убеждённых сторонников военной помощи после перепалки с президентом США Дональдома Трампом, поэтому ему нужно срочно сесть за стол переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который стал непосредственным участником скандала в овальном кабинете, обратив внимание на призыв сенатора Линдси Грэма* к главе киевского режима уйти в отставку.
«Моё послание украинцам, Зеленскому: если вы потеряли Линдси Грэма*, вам нужно сесть за стол переговоров и признать, что Дональд Трамп — единственный возможный вариант», — сказал американский вице-президент в эфире телеканала Fox News.
Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому президенту. В ходе общения с журналистами президент США обвинил лидера киевского режима в неуважении к Америке и её усилиям по мирному решению конфликта на Украине. Трамп попытался уговорить гостя прекратить огонь, но тот отказывался. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Публичного подписания сделки по редкоземельным металлам не состоялось. Грэм* позже предложил Зеленскому покинуть свой пост, заявив, что США больше не видят его бизнес-партнёром.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
X / Republicans against Trump