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Регион
4 марта, 06:47

Вэнс адресовал важное послание Зеленскому после стычки с Трампом и сенатором Грэмом*

Вэнс заявил Зеленскому о потере союзников и призвал сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский растерял всех своих самых убеждённых сторонников военной помощи после перепалки с президентом США Дональдома Трампом, поэтому ему нужно срочно сесть за стол переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который стал непосредственным участником скандала в овальном кабинете, обратив внимание на призыв сенатора Линдси Грэма* к главе киевского режима уйти в отставку.

«Моё послание украинцам, Зеленскому: если вы потеряли Линдси Грэма*, вам нужно сесть за стол переговоров и признать, что Дональд Трамп — единственный возможный вариант», — сказал американский вице-президент в эфире телеканала Fox News.

Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти
Зеленский в хамской манере ответил сенатору Грэму*, который призвал его уйти

Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на встречу к американскому президенту. В ходе общения с журналистами президент США обвинил лидера киевского режима в неуважении к Америке и её усилиям по мирному решению конфликта на Украине. Трамп попытался уговорить гостя прекратить огонь, но тот отказывался. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом. Публичного подписания сделки по редкоземельным металлам не состоялось. Грэм* позже предложил Зеленскому покинуть свой пост, заявив, что США больше не видят его бизнес-партнёром.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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X / Republicans against Trump

Андрей Бражников
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