Партнёры США после заявлений Трампа в Конгрессе опасаются «самых мрачных сценариев»

Речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе встревожила многих иностранных чиновников. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Слова Трампа... усилили ощущение у иностранных чиновников, что их странам нужно быть готовыми к самым мрачным сценариям на всех фронтах, от безопасности до торговли», — сказано в тексте.