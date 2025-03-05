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5 марта, 15:32

Партнёры США после заявлений Трампа в Конгрессе опасаются «самых мрачных сценариев»

Politico: Речь Трампа в Конгрессе США вызвала испуг среди иностранных чиновников

Речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе встревожила многих иностранных чиновников. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Слова Трампа... усилили ощущение у иностранных чиновников, что их странам нужно быть готовыми к самым мрачным сценариям на всех фронтах, от безопасности до торговли»,сказано в тексте.

Так, дипломат из Латинской Америки считает слова американского лидера «шокирующими и неприемлемыми», а сами Штаты всё в большей степени создающими впечатление союзника, который не заслуживает доверия. Другой собеседник издания из азиатского региона предположил, что США в обозримом будущем будут придерживаться курса на решение внутренних проблем страны.

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Напомним, во время речи в Конгрессе Штатов президент страны объявил, что собирается нарастить добычу редкоземельных металлов на американской земле. Ещё он рассказал о покупке гражданства США по «золотой карте», обещал ввести ответные пошлины на зарубежные товары и добавил, что Гренландия «так или иначе» присоединится к Штатам. Отметим, что не все остались в восторге от выступления нынешнего хозяина Белого дома: конгрессмен-демократ Эл Грин попытался сорвать речь президента, но был выведен охраной. После этого он заявил журналистам, что республиканец не должен управлять страной и пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы объявить президенту импичмент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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