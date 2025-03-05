CNN: Запасы ракет для Patriot на Украине могут закончиться уже через пару недель
После приостановки Штатами военной помощи Киев может исчерпать запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot за несколько недель. Об этом сообщает CNN.
В материале сказано, что сейчас у украинских властей нет замены для американских ЗРК, служивших единственной защитой от российской баллистики. Кроме того, неизвестно, каким количеством ракет Киев располагает в настоящий момент.
Напомним, 4 марта американские власти заморозили поставки военной помощи Украине. Распоряжение будет действовать даже на то оружие, которое уже доставили в Европу и вскоре должны были передать украинским военным. Сегодня в западной прессе появились сообщения, что Штаты запретили Британии делиться с ВСУ разведданными, а позже было сделано уточнение, что речь идёт только о сведениях для ударов дальнобойным оружием вглубь РФ. Кстати, в Пентагоне подтвердили заморозку всей помощи Украине, не прояснив, однако, вопрос о разведывательной информации.
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