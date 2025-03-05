CNN: Запасы ракет для Patriot на Украине могут закончиться уже через пару недель

После приостановки Штатами военной помощи Киев может исчерпать запасы ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot за несколько недель. Об этом сообщает CNN.

В материале сказано, что сейчас у украинских властей нет замены для американских ЗРК, служивших единственной защитой от российской баллистики. Кроме того, неизвестно, каким количеством ракет Киев располагает в настоящий момент.