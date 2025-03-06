«Леденящая душу угроза» Вэнса привела Европу в ужас
DE: Вице-президент Вэнс говорил о расплате перед выступлением Трампа в Конгрессе
Вице-президент США Джей Ди Вэн. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед речью американского лидера Дональда Трампа в конгрессе 4 марта заявил спикеру палаты представителей Майку Джонсону, что грядёт некая «расплата». О «леденящей душу угрозе» пишет британский таблоид Daily Express со ссылкой на эксперта по чтению по губам Джереми Фримера.
«Джей Ди Вэнс был замечен за несколько минут до выступления Дональда Трампа в конгрессе, высказав леденящую душу угрозу: «Полная расплата, которая уже давно назрела», — цитирует газета соратника американского лидера.
Кому Вэнс угрожал «расплатой», осталось тайной, но авторы материала предполагают, что эти слова связаны с перепалкой Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме 28 февраля.
Во время общения с американским президентом на повышенных тонах в Белом доме Зеленский заявил, что он против прекращения огня, поскольку «Россия сразу его нарушит». С этого момента президент США Трамп и его вице-президент Вэнс начали заводиться, а первый даже спародировал украинского политика, который без конца твердил о том, что перемирия допускать нельзя. Он быстро передумал, когда ему перекрыли поставки оружия, однако в РФ считают, что их возобновят после сделки по недрам. Однако это заставило Зеленского покориться и заявить Трампу о своей готовности к переговорам.