«Леденящая душу угроза» Вэнса привела Европу в ужас

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед речью американского лидера Дональда Трампа в конгрессе 4 марта заявил спикеру палаты представителей Майку Джонсону, что грядёт некая «расплата». О «леденящей душу угрозе» пишет британский таблоид Daily Express со ссылкой на эксперта по чтению по губам Джереми Фримера.

«Джей Ди Вэнс был замечен за несколько минут до выступления Дональда Трампа в конгрессе, высказав леденящую душу угрозу: «Полная расплата, которая уже давно назрела», — цитирует газета соратника американского лидера.