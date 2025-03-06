Песков: Россия не согласится на присутствие европейских военных на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков чётко выразил мнение Москвы относительно возможности размещения европейских военнослужащих на Украине после прекращения огня, заявив, что такая перспектива совершенно неприемлема.
«Что де-факто мы имеем? Мы имеем выступление президента Франции [Эмманюэля Макрона] — весьма конфронтационное по отношению к России. И мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент на Украине после прекращения огня. Это им сказано», — заметил представитель Кремля.
По его словам, фактически речь идёт о создании конфронтационной ситуации с неким условным контингентом. Вопрос о том, может ли Россия согласиться с этим, остаётся открытым, но ответ на него очевиден, добавил Песков.
Песков также отметил, что Париж нацелен на продолжение конфликта. По его словам, схожий конфликтный мотив проявляется в заявлениях Макрона о возможности применения Францией ядерного оружия для обеспечения безопасности. Песков расценил это как попытку утвердить ядерное лидерство во всей Европе.
Напомним, что накануне Макрон сделал заявление, в котором охарактеризовал Россию как угрозу для Франции и всей Европы, а также выразил желание предоставить «ядерный зонтик» для ЕС. В ответ на такую риторику, официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в целесообразности поездки французского посла в Москву. В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал Макрону срок до 14 мая 2027 года.
Life.ru