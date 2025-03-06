Песков: Россия не согласится на присутствие европейских военных на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков чётко выразил мнение Москвы относительно возможности размещения европейских военнослужащих на Украине после прекращения огня, заявив, что такая перспектива совершенно неприемлема.

«Что де-факто мы имеем? Мы имеем выступление президента Франции [Эмманюэля Макрона] — весьма конфронтационное по отношению к России. И мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент на Украине после прекращения огня. Это им сказано», — заметил представитель Кремля.

По его словам, фактически речь идёт о создании конфронтационной ситуации с неким условным контингентом. Вопрос о том, может ли Россия согласиться с этим, остаётся открытым, но ответ на него очевиден, добавил Песков.