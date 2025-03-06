Слуцкий заявил об угрозе ядерной катастрофы из-за Макрона в «неонаполеоновских доспехах»

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что президент Франции Эмманюэль Макрон мечтает «возглавить европейскую «партию войны», запугав европейцев российской «агрессией». Он предупредил, что политик толкает мир к ядерной катастрофе.

«Макрон на антитрамповском марше. Заявление французского лидера — манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию. Макрон давно примеряет на себя неонаполеоновские доспехи и мечтает возглавить европейскую «партию войны». В своём обращении к нации он не говорил о благополучии французов. Скорее был одержим «российской угрозой», — написал Слуцкий в Телеграм-канале.

По словам Слуцкого, Макрон похож на «ядерного террориста» Владимира Зеленского и тоже готов прибегнуть к подобному оружию, развязав третью мировую войну. Российский парламентарий считает, что французский лидер — это яркий представитель западноевропейской элиты последнего поколения, который не в состоянии решить внутренние проблемы страны, но пытается «сохранить капитал» за счёт жёсткой внешней политики.