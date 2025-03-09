Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 07:45

В ДНР начались бои за населённый пункт Днепроэнергия

ТАСС: В ДНР ведутся бои за село Днепроэнергия

На юге ДНР начались ожесточённые бои за село Днепроэнергия. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Начались бои за Днепроэнергию на Южнодонецком направлении», сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

По данным источника, ВСУ пытаются спешно сформировать линию обороны за пределами населённого пункта.

Над Часовым Яром сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ, бомбивших детские сады
Над Часовым Яром сбили два тяжёлых гексакоптера ВСУ, бомбивших детские сады

Успешное наступление происходит и на других направлениях. Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Вчера утром, 8 марта, наши парни пробились к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. В сложившейся ситуации у ВСУ не так уж много сценариев развития событий, считают эксперты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar