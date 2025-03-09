В ДНР начались бои за населённый пункт Днепроэнергия
ТАСС: В ДНР ведутся бои за село Днепроэнергия
На юге ДНР начались ожесточённые бои за село Днепроэнергия. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Начались бои за Днепроэнергию на Южнодонецком направлении», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
По данным источника, ВСУ пытаются спешно сформировать линию обороны за пределами населённого пункта.
Успешное наступление происходит и на других направлениях. Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Вчера утром, 8 марта, наши парни пробились к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. В сложившейся ситуации у ВСУ не так уж много сценариев развития событий, считают эксперты.
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