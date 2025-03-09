«Бои не прекращались»: Военный блогер рассказал об обстановке в Судже
Военный блогер Подоляка: В Судже в Курской области бои велись всю ночь
Всю сегодняшнюю ночь российские военные вели бои с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Судже в Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
«Всю ночь в Судже продолжались бои. Пока неясно, кто и где, но бои не прекращались. Наши части пытаются продвигаться в центр города», — написал он в телеграм-канале.
Подоляка уточнил, что ВСУ оказывают сопротивление на территории. По его словам, первые сутки наступления являются самыми важными, так как уже на второй день противник начинает оказывать существенное сопротивление, которое не так легко подавить. Военный блогер добавил, что подразделения украинской армии пытались выбить ВС РФ с трассы на Гончаровку, однако у них ничего не получилось.
Подоляка отметил, что российские бойцы наносили удары ночью, чтобы «охотиться» за выходящими в Мартыновке подкреплениями ВСУ из Малой Локни. Также ВС России провели зачистку Черкасского Поречного и Косицы, где всё ещё наблюдается точечное присутствие противника. Кроме того, российские дроноводы активно уничтожали технику как окружённых, так и пытающихся их снабжать подразделений ВСУ, пояснил военный блогер.
Напомним, накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим военным удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность группировки ВСУ, которая может оказаться в котле, оценивают в десять тысяч человек. Эксперты считают, что окружение украинских войск под Курском станет крупным поражением для Киева.
ТАСС / Алексей Коновалов