«Бои не прекращались»: Военный блогер рассказал об обстановке в Судже

Всю сегодняшнюю ночь российские военные вели бои с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Судже в Курской области. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

«Всю ночь в Судже продолжались бои. Пока неясно, кто и где, но бои не прекращались. Наши части пытаются продвигаться в центр города», — написал он в телеграм-канале.

Подоляка уточнил, что ВСУ оказывают сопротивление на территории. По его словам, первые сутки наступления являются самыми важными, так как уже на второй день противник начинает оказывать существенное сопротивление, которое не так легко подавить. Военный блогер добавил, что подразделения украинской армии пытались выбить ВС РФ с трассы на Гончаровку, однако у них ничего не получилось.