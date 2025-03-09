Войска киевского режима бегут из Черкасского Поречного в Курской области
Группы солдат ВСУ бросаются в бегство в Черкасском Поречном Курской области. Об этом рассказывает РИА «Новости».
«Наши бойцы действуют бесстрашно, смело и решительно, продвигаясь вперёд», — сообщил агентству боец 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии группировки «Север».
Журналисты рассказали, что в ходе боёв в районе Крестовоздвиженской церкви украинские солдаты бросают позиции и пускаются наутёк.
Как рассказывал Life.ru, накануне ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня под контроль ВС РФ перешло ещё одно село в Курской области.
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