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8 МАРТА

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Регион
9 марта, 12:51

Войска киевского режима бегут из Черкасского Поречного в Курской области

Группы солдат ВСУ бросаются в бегство в Черкасском Поречном Курской области. Об этом рассказывает РИА «Новости».

«Наши бойцы действуют бесстрашно, смело и решительно, продвигаясь вперёд», — сообщил агентству боец 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии группировки «Север».

Журналисты рассказали, что в ходе боёв в районе Крестовоздвиженской церкви украинские солдаты бросают позиции и пускаются наутёк.

Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже
Прорыв по трубе: Появилось видео дерзкой «подземной операции» штурмовиков ВС РФ в Судже

Как рассказывал Life.ru, накануне ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня под контроль ВС РФ перешло ещё одно село в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Николай Рюмин
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