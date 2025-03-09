Убийца главы района на Алтае умер в больнице
SHOT: Убийца главы района на Алтае Фенин скончался в реанимации
Убийца главы района на Алтае Анатолий Фенин скончался в реанимации. Об этом сообщает SHOT.
Анатолий Фенин. Фото © SHOT
По информации телеграм-канала, 45-летний мужчина умер в больнице днём 9 марта. Сразу после того, как он застрелил 51-летнего главу Завьяловского района Николая Онищенко, скрывался с места происшествия на «ниссане» своей жены и пытался свести счёты с жизнью.
Напомним, что 4 марта в Алтайском крае убили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Убийцей оказался его экс-подчинённый — бывший глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. Он попытался наложить на себя руки после совершения преступления, но ему это не удалось. Предполагается, что Фенин убил Онищенко из-за мести, так как тот отстранил его от руководства местным санаторием. При этом ранее уже сообщалось, что Фенин скончался в больнице, позднее в СК это опровергли.