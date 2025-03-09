Убийца главы района на Алтае умер в больнице

Убийца главы района на Алтае Анатолий Фенин скончался в реанимации. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 45-летний мужчина умер в больнице днём 9 марта. Сразу после того, как он застрелил 51-летнего главу Завьяловского района Николая Онищенко, скрывался с места происшествия на «ниссане» своей жены и пытался свести счёты с жизнью.