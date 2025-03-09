«Проделана огромная работа»: Кадыров рассказал об успехах ВС РФ в Курской области
Кадыров рассказал об успехах российских военных в Курской области
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился информацией о достижениях ВС РФ в Курской области. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«За последние два дня легендарный спецназ «Ахмат» совместно с военнослужащими других российских подразделений перешёл в активную стадию по выбиванию укрофашистов с нашей земли. Проделана огромная работа», — отметил Кадыров.
По словам чеченского лидера, полк «Ахмат-Чечня» уже осуществил вход в село Мартыновка, расположенное в Суджанском районе. В настоящее время там активно проводится операция по зачистке территории. Кадыров добавил, что темпы освобождения Курской области будут постепенно увеличиваться «до достижения полного контроля над этими территориями».
Напомним, накануне ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные сражения, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Сегодня под контроль ВС РФ перешло село Лебедевка. Также наши бойцы освободили Черкасское Поречное, Малую Локню и Косицу в Курской области.
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