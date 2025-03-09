«Проделана огромная работа»: Кадыров рассказал об успехах ВС РФ в Курской области

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился информацией о достижениях ВС РФ в Курской области. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«За последние два дня легендарный спецназ «Ахмат» совместно с военнослужащими других российских подразделений перешёл в активную стадию по выбиванию укрофашистов с нашей земли. Проделана огромная работа», — отметил Кадыров.