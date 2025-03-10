Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
10 марта, 06:43

На Западе восхищены российскими «секретными бойцами» в зоне СВО

WSJ: Армия РФ использует лошадей и ослов для транспортировки припасов и солдат

Российская армия начала применять секретное средство, находясь в зоне специальной военной операции (СВО), которое восхитило противника. Теперь наши парни используют лошадей и ослов на фронте для транспортировки припасов и солдат, пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Лошади и ослы оказались секретными бойцами в рядах Российской армии. Русские очень изобретательны», — говорится в материале газеты.

Животные помогают солдатам избежать обнаружения со стороны беспилотников. Также данный подход демонстрирует, насколько эффективно в современных технологичных военных конфликтах применяются традиционные методы.

Новости СВО. Освобождён Константинополь, ВС РФ эпично ворвались в Суджу, ВСУ бегут в Курской области, 10 марта
Новости СВО. Освобождён Константинополь, ВС РФ эпично ворвались в Суджу, ВСУ бегут в Курской области, 10 марта

Ранее Life.ru рассказал, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта солдатам удалось достичь окраин города и вступить в уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Под контроль российских войск уже перешло село Лебедевка. Также сообщалось о захвате хутора Косица и села Черкасское Поречное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OlegRi

Наталья Афонина
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