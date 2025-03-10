Врач раскрыл опасность желудочно-кишечного кровотечения, которое подозревали у Петросяна
Врач Кондрахин: Желудочно-кишечное кровотечение чревато летальным исходом
Евгений Петросян. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Желудочно-кишечное кровотечение чревато летальным исходом, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, данный недуг представляет из себя одно из самых опасных осложнений язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкого и толстого отделов кишечника.
Эксперт подчеркнул, что желудочно-кишечное кровотечение требует оперативного медицинского вмешательства, потому что без помощи специалистов человек может потерять за считанное время большой объём крови и погибнуть. К слову, недуг может возникнуть из-за разных причин: от хронических заболеваний до простого злоупотребления лекарствами.
«В этом случае человек может потерять до 1000 миллилитров крови буквально за полчаса, что может стать причиной летального исхода», — заявил собеседник «Вечерней Москвы».
Напомним, что 8 марта Евгений Петросян угодил в реанимацию с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. СМИ сообщили, что артиста готовят к экстренной операции. Однако вскоре супруга юмориста заявила, что вся информация о критическом состоянии Петросяна преувеличена, якобы он проходит обследование в плановом режиме. 9 марта артиста выписали из Боткинской больницы.