Более 35 населённых пунктов под Белгородом остались без света после атак БПЛА

Более 35 населённых пунктов в Белгородской области остались без электроснабжения после атак беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Красная Яруга повреждена линия электропередачи, что привело к отключению света в 36 населённых пунктах Краснояружского района, а также в селе Илек-Кошары и хуторе Семейный Ракитянского района.