Более 35 населённых пунктов под Белгородом остались без света после атак БПЛА
Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Более 35 населённых пунктов в Белгородской области остались без электроснабжения после атак беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Красная Яруга повреждена линия электропередачи, что привело к отключению света в 36 населённых пунктах Краснояружского района, а также в селе Илек-Кошары и хуторе Семейный Ракитянского района.
Также в результате атак дронов повреждены жилые дома в посёлке Майский, селе Нечаевка, посёлке Малиновка, городе Валуйки и селе Доброе. В селе Муром разрушена кровля частного дома.
Также массированную атаку БПЛА совершили на Московскую область. За ночь силы ПВО уничтожили 69 беспилотников. Также беспилотники были ликвидированы над Рязанью, в Тульской и Воронежской областях.