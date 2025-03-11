Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 04:32

Более 35 населённых пунктов под Белгородом остались без света после атак БПЛА

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки БПЛА на Белгородскую область Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Более 35 населённых пунктов в Белгородской области остались без электроснабжения после атак беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке Красная Яруга повреждена линия электропередачи, что привело к отключению света в 36 населённых пунктах Краснояружского района, а также в селе Илек-Кошары и хуторе Семейный Ракитянского района.

Также в результате атак дронов повреждены жилые дома в посёлке Майский, селе Нечаевка, посёлке Малиновка, городе Валуйки и селе Доброе. В селе Муром разрушена кровля частного дома.

Многоэтажка в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона
Многоэтажка в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона

Также массированную атаку БПЛА совершили на Московскую область. За ночь силы ПВО уничтожили 69 беспилотников. Также беспилотники были ликвидированы над Рязанью, в Тульской и Воронежской областях.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar