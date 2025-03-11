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Регион
11 марта, 05:25

Восемь беспилотников уничтожили ночью в небе над Калужской областью

Шапша: Силы ПВО в ночь на 11 марта сбили восемь БПЛА над Калужской областью

Восемь беспилотных летальных аппаратов уничтожено над Калужской областью благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате падения обломков в Перемышльском районе загорелось строение, а в Жуковском повредился жилой дом — выбиты окна.

«Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе», — написал он.

Сейчас на местах происшествий работают оперативные группы. Глава региона также поручил местным администрациям организовать работу по восстановлению повреждений. По предварительной информации пострадавших нет.

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Ранее Life.ru рассказал, что в ночь с 10 на 11 марта Россия подверглась массовой атаки со стороны украинской армии. Пока граждане спали, силы ПВО смогли сбить 69 вражеских дронов, которые направлялись на Москву. Без последствий не обошлось — повреждения получил дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Один человек погиб в Подмосковье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Наталья Афонина
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