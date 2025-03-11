Восемь беспилотников уничтожили ночью в небе над Калужской областью

Восемь беспилотных летальных аппаратов уничтожено над Калужской областью благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате падения обломков в Перемышльском районе загорелось строение, а в Жуковском повредился жилой дом — выбиты окна.

«Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА — в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе», — написал он.