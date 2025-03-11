Восемь беспилотников уничтожили ночью в небе над Калужской областью
Шапша: Силы ПВО в ночь на 11 марта сбили восемь БПЛА над Калужской областью
Восемь беспилотных летальных аппаратов уничтожено над Калужской областью благодаря силам противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате падения обломков в Перемышльском районе загорелось строение, а в Жуковском повредился жилой дом — выбиты окна.
«Два БПЛА уничтожены в Кировском районе, один БПЛА — в Сухиничском, три БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, один БПЛА в Тарусском районе и один БПЛА был уничтожен в Жуковском районе», — написал он.
Сейчас на местах происшествий работают оперативные группы. Глава региона также поручил местным администрациям организовать работу по восстановлению повреждений. По предварительной информации пострадавших нет.
Ранее Life.ru рассказал, что в ночь с 10 на 11 марта Россия подверглась массовой атаки со стороны украинской армии. Пока граждане спали, силы ПВО смогли сбить 69 вражеских дронов, которые направлялись на Москву. Без последствий не обошлось — повреждения получил дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. Один человек погиб в Подмосковье.
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