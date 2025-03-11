Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 марта, 09:17

В МИД России назвали причину массированной атаки дронов на Московский регион

Посол МИД Мирошник: Лондон и Киев недовольны возобновлением диалога РФ и США

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал причину атаки дронов на Москву и Московскую область. По его словам, налёт БПЛА является открытой демонстрацией недовольства возобновлением диалога России и США со стороны Британии и Украины. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

«В преддверии высоких гостей (визита генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу) Украина направила свои беспилотники по столице Российской Федерации, по сути, демонстрируя, что и они, и Лондон, и другие кукловоды очень недовольны вариантом диалога между Вашингтоном и Москвой», — отметил Мирошник.

Посол добавил, что противники РФ готовы на всё, чтобы сорвать наметившийся диалог с США, и не будут сдерживать себя в выборе методов достижения цели.

Также Мирошник считает, что спор главаря киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме был стратегическим ходом Киева. По его мнению, это была попытка привлечь к переговорам Украины с США Великобританию и Францию.

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Напомним, что в ночь на 11 марта была совершена самая массированная атака дронов ВСУ на РФ, в том числе Московский регион. Серьёзный ущерб был нанесён трём муниципалитетам — основной удар пришёлся на Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. Всего за текущую ночь в Подмосковье было уничтожено 74 украинских беспилотника (всего в РФ 337). Жертвами атаки БПЛА в Подмосковье стали двое мужчин, пострадали 20 жителей Московского региона. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о трёх детях, пострадавших в результате налёта вражеских БПЛА.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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