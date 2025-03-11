Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал причину атаки дронов на Москву и Московскую область. По его словам, налёт БПЛА является открытой демонстрацией недовольства возобновлением диалога России и США со стороны Британии и Украины. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

«В преддверии высоких гостей (визита генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу) Украина направила свои беспилотники по столице Российской Федерации, по сути, демонстрируя, что и они, и Лондон, и другие кукловоды очень недовольны вариантом диалога между Вашингтоном и Москвой», — отметил Мирошник.

Посол добавил, что противники РФ готовы на всё, чтобы сорвать наметившийся диалог с США, и не будут сдерживать себя в выборе методов достижения цели.